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Украина

"Стал членом клуба COVID-19": глава меджлиса Чубаров заразился коронавирусом

20:55 23 ноября 2020
Чубаров

Глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров пополнил список политиков, заразившихся коронавирусом. В Facebook Чубаров пожаловался, что стал членом клуба COVID-19.

«Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!» — написал Чубаров.

Напомним, за последние сутки в Украине заразились коронавирусом еще более 10 тыс. человек. Мест в больницах не хватает, потому в Минздраве решили, что госпитализации подлежат пациенты при наличии опасных симптомов.

Фото Рефат Чубаров/Facebook

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