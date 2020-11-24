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Украина

Будет как в Азии: в Украине намерены "отслеживать" заболевших коронавирусом

4:25 24 ноября 2020
Азиатский опыт

Озвучивший ранее тревожный прогноз по темпам распространения коронавируса в стране министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство готовит изменения в законодательство, которые позволят ввести в действие приложение по отслеживанию больных COVID-19.

Эффективность работы такого показали страны Азии, заявил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Степанова, для того, чтобы приложение заработало, необходимо подготовить серьезную правовую базу.

«Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно», — заявил Степанов.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль представил пять основных цифровых решений, направленных на борьбу с COVID-19. Речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; совершенствовании мобильного приложения «Дій вдома» с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Также намечается запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы «Доступные лекарства» на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID-19;

Ожидается и внедрение электронного направления на ПЦР, что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени; а также QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Максим Степанов заявил, что госпитализация должна происходить, если у пациента есть не менее одного симптома, характерного для коронавируса. В числе таких симптомов он назвал частоту дыхания, сатурацию при измерении пульсоксиметром, нарушение сознания и другие.

Фото: dw.com

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