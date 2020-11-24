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Украина

Как получить пенсию досрочно: названа главная проблема для украинцев

10:20 24 ноября 2020
пенсия

Украинцы могли бы получать льготную досрочную пенсию за занятость на вредных и тяжелых работах, но есть проблема. Вредные предприятия закрываются, получить от них нужные документы малореально, потому право на досрочную пенсию не удается реализовать. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

«Человек не может найти ни предприятие, ни документов, подтверждающих выполнение работ, дающих право на пенсию на льготных условиях. Соответственно нарушается право на назначение льготной досрочной пенсии», — объяснила министр.

Решить проблему предлагается новым законом о накопительной пенсионной системе. Проект документа уже передан на рассмотрение депутатам. Предлагается финансировать льготные пенсии (текущие и будущие) для лиц, занятых на вредных работах, за счет повышения единого взноса. В зависимости от списка работ (особо вредные или вредные) ставку единого взноса планируется повысить на 15% или на 7%.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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пенсия

Как получить пенсию досрочно: названа главная проблема для украинцев

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