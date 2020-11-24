Как получить пенсию досрочно: названа главная проблема для украинцев

Украинцы могли бы получать льготную досрочную пенсию за занятость на вредных и тяжелых работах, но есть проблема. Вредные предприятия закрываются, получить от них нужные документы малореально, потому право на досрочную пенсию не удается реализовать. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

«Человек не может найти ни предприятие, ни документов, подтверждающих выполнение работ, дающих право на пенсию на льготных условиях. Соответственно нарушается право на назначение льготной досрочной пенсии», — объяснила министр.

Решить проблему предлагается новым законом о накопительной пенсионной системе. Проект документа уже передан на рассмотрение депутатам. Предлагается финансировать льготные пенсии (текущие и будущие) для лиц, занятых на вредных работах, за счет повышения единого взноса. В зависимости от списка работ (особо вредные или вредные) ставку единого взноса планируется повысить на 15% или на 7%.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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