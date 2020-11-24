Украинцам готовят двухнедельный локдаун: названы сроки

Лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Такое мнение высказал министр культуры Александр Ткаченко, готовя украинцев к новому ужесточению карантина. Министр предлагает установить локдаун на две недели и приурочить его к новогодне-рождественским праздникам.

«Я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам… А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить», — заявил Ткаченко.

Напомним, по прогнозам Минздрава, карантин выходного дня 28−29 ноября будет последним. В Кабмине разрабатывают план «Б» о введении жесткого локдауна.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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