Режиссер обвинил украинцев в равнодушном отношении к войне на Донбассе

При съемке фильма о войне на Донбассе неизменно возникает проблема финансирования, так как жители Украины не хотят думать о ситуации на востоке страны. Об этом кинорежиссер, боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Мельниченко рассказал изданию «ГОРДОН».

«Хочу привлечь внимание к тому факту, что в стране идет война. Вижу, люди начали забывать об этом. Им не хочется видеть, что у нас есть погибшие и раненые во время боевых действий», — сказал Мельниченко об одной из целей своего документального фильма «Руины», посвященного участникам АТО из Конотопа.

По его словам, в равнодушном отношении украинцев к войне во многом виновата информационная политика государства.

«Тем же россиянам пропаганда каждый день в уши вливает, что есть враг. А украинцам не доносят, что в стране война. У нас есть только праздник, когда все надевают вышиванки и поднимают флаги. Говорю сейчас не только о политиках. Я приезжаю с войны домой, в Конотоп, а мне говорят: „И при чем тут Украина? Война-то на Донбассе“. Люди не знают, а главное — не хотят знать о войне», — сказал Мельниченко.

Он отметил, что для съемки фильма о войне не удается получить гранты или госфинансирование, так как тема считается не актуальной, а бизнес требует окупаемости в прокате.

Напомним, режиссер фильма о Донбассе «Атлантида» отказался от награды Зеленского.

Фото: скриншот фильма «Руина»

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