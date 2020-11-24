Умер заболевший ковидом гендиректор КБ «Южное»

От коронавируса умер генеральный директор Конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев. Об этом Офис президента Украины сообщает на своей странице в Facebook.

«Он — один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал на 100 процентов, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе. Ему удавалось это даже тогда, когда эгоизм украинских политиков мешал увидеть хоть что-то, кроме их собственной выгоды», — говорится в сообщении.

Офис президента выражает соболезнования семье и близким генерального директора КБ «Южное» Александра Дегтярева.

Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался выдающийся украинский реаниматолог — академик Феликс Глумчер. Ему был 71 год.

Фото: КБ «Южное»

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