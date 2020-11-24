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Украина

Скандал: венгерского топ-чиновника выгнали из Украины

12:59 24 ноября 2020
грежа иштван

24 ноября венгерский политик Иштван Грежа планировал посетить город Берегово в Закарпатье, но был остановлен на границе. После часового ожидания Греже пришлось возвращаться обратно на родину. Венгерского уполномоченного не пропустили дальше украинского КПП «Лужанка». Об инциденте сообщает Европейская правда.

По информации СМИ, украинская сторона знала, что Грежа намерен посетить Украину. А в Венгрии в свою очередь знали, что Грежу в Украину не пустят. Еще 26 октября венгерскому уполномоченному запретили въезд на украинскую территорию из-за того, что представители Будапешта участвовали в предвыборной агитации в Закарпатье.

В Венгрии Греже летом текущего года продлили на два года полномочия. Политика переназначили уполномоченным министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития детских учреждений Закарпатья. При первом назначении украинский МИД возмутился названием должности Грежи, и тогда формулировку поменяли на более обтекаемую «уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества с Закарпатской областью».

Фото Grezsa István/Facebook

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