Что с Кернесом: сын мэра собрал "историю болезни"

Пока в Харькове гадают, когда ждать возвращения в Украину Геннадия Кернеса, сын харьковского градоначальника Родион Гайсинский на своей странице в Instagram создал раздел для новостей об отце.

В хронику вошли все информматериалы за последние два месяца о пребывании Кернеса в берлинской клинике «Шарите». Первой в разделе идет «хорошая новость» от врачей от 17 сентября.

Завершает подборку фото Кернеса в больничной палате. Это снимок Родион Гайсинский публиковал неделю назад.

Напомним, возвращения Кернеса в Украину ожидают в период до 2 декабря, поскольку на этот день назначено первое заседание нового состава городского совета. В то же время юристы допускают такой вариант, что Кернес останется в Берлине, пока врачи не разрешат вернуться, а обязанности мэра Харькова будет исполнять специальный временный президиум из трех-пяти человек.

Фото Геннадий Кернес/Facebook

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