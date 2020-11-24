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Украина

Зеленский «раскусил» новостийщиков

15:14 24 ноября 2020
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно вылечился от коронавируса, сказал о предвзятом подходе новостийщиков к подаче информации. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский сказал, что рад вернуться к привычному режиму работы и видеть семью не только на экране телефона.

«Рад со всеми украинцами продолжать строить новое государство, — отметил президент. — Пока новостийщики молчат о хорошем, потому что упадут рейтинги, и продают вам ужас, предательство и ненависть, я расскажу о важных достижениях и победы, которых мы достигли вместе. Без посредников. Без манипуляций. Но с антителами — против COVID-19 и против лжи. Поехали!»

Напомним, известная спортсменка считает, что за две недели лечения от коронавируса Владимир Зеленский заметно поправился.

Фото: скриншот

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