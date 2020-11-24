Налоговые каникулы и материальная помощь: Зеленский рассказал, как поддержат бизнес на карантине

Вернувшийся к работе президент Владимир Зеленский инициирует отмену налогов для предпринимателей на период карантина и компенсацию им убытков. В своем новом видеообращении он объяснил — речь идет о выплате украинцам, закрывшим свой бизнес из-за карантина, по 8 тысяч гривен.

Аналогичную единоразовую помощь смогут получить пока еще работающие предприниматели, но терпящие убытки. Кроме того, за каждого наемного сотрудника им собираются компенсировать выплату единого социального взноса в размере 8−10 тыс. гривен.

В дополнение спишут налоговые долги ФОПов (в сумме до 3 тысяч гривен).

А в случае дальнейшего ужесточения карантинных ограничений планируется также освобождение от налогов плательщиков единого налога (I группа).

Напомним, украинцы отметили, что президент за время пребывания в «Феофании» заметно поправился.

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