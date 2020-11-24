28.27 / 28.47 33.33 / 33.73
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Налоговые каникулы и материальная помощь: Зеленский рассказал, как поддержат бизнес на карантине

16:01 24 ноября 2020
Президент Зеленский

Вернувшийся к работе президент Владимир Зеленский инициирует отмену налогов для предпринимателей на период карантина и компенсацию им убытков. В своем новом видеообращении он объяснил — речь идет о выплате украинцам, закрывшим свой бизнес из-за карантина, по 8 тысяч гривен.

Аналогичную единоразовую помощь смогут получить пока еще работающие предприниматели, но терпящие убытки. Кроме того, за каждого наемного сотрудника им собираются компенсировать выплату единого социального взноса в размере 8−10 тыс. гривен.

В дополнение спишут налоговые долги ФОПов (в сумме до 3 тысяч гривен).

А в случае дальнейшего ужесточения карантинных ограничений планируется также освобождение от налогов плательщиков единого налога (I группа).

Напомним, украинцы отметили, что президент за время пребывания в «Феофании» заметно поправился.

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

"Женщины жрут женщин": Оля Полякова резко ответила критикам ее "вульгарного" фото

зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

ани лорак

«Яркий пример деградации артиста»: Ани Лорак разочаровала зрителей

Борис Немцов

«С Борисом я плакала только от счастья»: возлюбленная Немцова рассказала подробности их знакомства

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер