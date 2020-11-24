«С Борисом я плакала только от счастья»: возлюбленная Немцова рассказала подробности их знакомства

Украинка Анна Дурицкая, которая находилась с российским оппозиционным политиком Борисом Немцовым в момент его гибели, рассказала об их отношениях в интервью изданию «ГОРДОН».

Немцов познакомился с Дурицкой в 2012 году в Турции. Тогда девушка была расстроена из-за потери любимых очков.

«Он спросил меня: «Почему ты плачешь? Ты такая красивая — и плачешь». На что я ему ответила: «Очки свои потеряла, любимые», — сказала Дурицкая.

Тогда Немцов расспросил ее о внешнем виде очков и отправился их искать. Хотя очки он так и не нашел, это стало поводом к знакомству.

«Я рассказала ему, что я из Украины, сказала, как меня зовут, и сказала, что его я не узнала. Он ответил, что он очень часто приезжает в Украину и выступает на наших каналах. И сказал, что если я дам ему свой номер, то он сделает так, что больше я плакать не буду никогда. Разве что только от счастья», — вспомнила Дурицкая.

Некоторое время они переписывались, а затем встретились.

«Я помню, что очень волновалась перед нашей встречей. Но он прилетел. С огромным букетом цветов и очками, похожими на те, которые я потеряла. И он сдержал свое слово: я с ним плакала только от счастья», — сказала Дурицкая.

«Он говорил, что влюбился в меня с первого взгляда, а я полюбила его потом», — отметила девушка.

По ее словам, более чем 30-летняя разница в возрасте не ощущалась. «Борис умел окружить таким вниманием и такой заботой, что сомнения по поводу возраста просто исчезали», — подчеркнула украинка.

Анна Дурицкая родилась в 1991 году в Киевской области, получила два высших образования, занималась модельным бизнесом.

Фото: nemtsov.ru

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