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Украина

Украинский военный погиб в результате очередного нарушения перемирия боевиками на Донбассе

17:51 24 ноября 2020
Украинский военный тяжело ранен на Донбассе в результате очередного нарушения перемирия боевиками

На Донбассе вопреки действующему режиму прекращения огня не прекращается активность вражеских снайперов. Так 24 ноября они открыли огонь в районе Авдеевки, серьезно ранив украинского воина.

Как сообщила в сети 72 бригада имени Черных Запорожцев, бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, однако его состояние оценивалось как тяжелое.

«Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого», — констатировали военные.

На данный момент в штабе Операции объединенных сил сообщили, что спасти жизнь раненого бойца не удалось.

Его имя на данный момент не названо.

«О дерзких и коварные действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», — заявили в Штабе.

«Твари. Жахнуть бы в ответ беленьким, чтобы в радиусе километра стерильно стало», «Когда мы прекратим ныть и будем жестко отвечать?», «Ребята, а почему же не жахнули, как на Светлодарке делали? Орки вас здесь хорошо помнят, вы им славно насыпали», — отреагировали пользователи сети.

Напомним, 3 ноября боец пострадал при обстреле боевиками укреплений ООС в районе населенного пункта Новолуганское. Там противник применил автоматический станковый гранатомет.

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