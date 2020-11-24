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Украина

В Днепре объявили День траура

19:59 24 ноября 2020
Александр Дегтярев

В Днепре решили, что четверг, 26 ноября, будет Днем траура по генеральному директору конструкторского бюро «Южное» Александру Дегтяреву, который скончался от коронавирусного заболевания. Об этом в Facebook сообщил мэр Борис Филатов.

«Он боролся за космическую мечту Днепра и принадлежал к школе профессионалов — опытных специалистов, чье имя известно в Украине и за ее пределами. Впрочем, человеческая жизнь оказалось хрупким, а болезнь — безжалостной», — прокомментировал он свое распоряжение.

Филатов сообщил, что гражданская панихида по Александру Дегтяреву состоится 26 ноября с 11:00 до 12:00 в ДК Машиностроителей на улице Рабочей.

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