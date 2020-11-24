Был награжден медалью за Светлодарскую дугу: стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 24 ноября
Стало известно имя украинского военнослужащего, погибшего в районе Авдеевки 24 ноября. В Facebook городского совета Фастова сообщили, что воин был уроженцем города, имел звание старшего солдата.
31-летний Вячеслав Минкин был женат, имел сына.
В 2019 году его наградили медалью за участие в боях «Светлодарская дуга».
О дате, времени и месте прощания с военнослужащим будет сообщено дополнительно.
Напомним, военный стал жертвой вражеского снайпера.131
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