Торговая война: Украина отомстила Беларуси

Украина предупредила о намерении через неделю ввести спецпошлины в размере 16,08% на импорт стальных продуктов из Беларуси, реагируя на дискриминационные действия со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных продуктов. Они, по версии украинской стороны, нарушают нормы Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года и Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (СНГ) и считаются дискриминационными и недружественными.

Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины опубликовано в газете Урядовий кур'єр.

Специальная пошлина будет применяться с момента вступления в силу решения Комиссии и до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины.

Напомним, летом в Украине пытались пролоббировать введение дополнительных пошлин на импортное дизельное топливо и сжиженный газ.

Фото 1kr.ua

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