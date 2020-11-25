Кернес может получить союзницу вместо оппонента в ОГА

Кабинет Министров на заседании 25 ноября намерен согласовать назначение нового главы Харьковской областной государственной администрации (ХОГА). Этот пост, по данным источника LIGA.net в руководстве Офиса президента и фракции Слуга народа, займет Айна Тымчук.

В настоящее время она возглавляет аппарат Днепропетровской областной администрации, а в 2010—2014 годах работала заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса (была управляющей делами горсовета).

Ее бывший супруг сейчас возглавляет Департамент защиты окружающей среды и природопользования областной администрации.

Действующий глава ХОГА Алексей Кучер был конкурентом Геннадия Кернеса на выборах мэра Харькова, однако проиграл кампанию с огромным отставанием.

Возвращение самого Кернеса из Германии, где он проходит лечение, ожидается во второй декаде 2020 года.



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