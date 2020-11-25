28.27 / 28.46 33.39 / 33.79
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинских водителей предупредили — видеокамеры появятся везде

13:18 25 ноября 2020
Камера

Вскоре для контроля правил дорожного движения (ПДД) в Украине установят дополнительно 300 видеокамер, потому что такое средство фиксации нарушений доказало свою эффективность. Об этом сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

«За пять месяцев работы видеофиксации количество постановлений о нарушениях снизилась почти на 30%! Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает! Вскоре приобретем 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране! Контролируем ПДД — спасаем жизни!» — написал Аваков.

Напоминаем, с 25 ноября в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, в частности, водители и пассажиры такси во время движения в пределах населенного пункта должны использовать ремни безопасности.

Фото: pixabay.com

190

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Айна Тымчук

Кернес может получить союзницу вместо оппонента в ОГА

кернес

Что с Кернесом: сын мэра собрал "историю болезни"

Меган Маркл

Появились фото беременной Меган Маркл до выкидыша

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер