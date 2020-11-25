Украинских водителей предупредили — видеокамеры появятся везде

Вскоре для контроля правил дорожного движения (ПДД) в Украине установят дополнительно 300 видеокамер, потому что такое средство фиксации нарушений доказало свою эффективность. Об этом сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

«За пять месяцев работы видеофиксации количество постановлений о нарушениях снизилась почти на 30%! Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает! Вскоре приобретем 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране! Контролируем ПДД — спасаем жизни!» — написал Аваков.

Напоминаем, с 25 ноября в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, в частности, водители и пассажиры такси во время движения в пределах населенного пункта должны использовать ремни безопасности.

Фото: pixabay.com

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