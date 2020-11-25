У Кернеса прокомментировали его возвращение

Геннадий Кернес должен вернуться к первой сессии городского совета Харькова. Об этом директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сообщил изданию «Сегодня».

Сидоренко, заявил, что дату проведения сессии назначает городская избирательная комиссия, но делает это только после оглашения итогов выборов, а пока продолжается подсчет голосов.

«У нас сейчас идут судебные разбирательства. Мы исполняем решение суда, пересчитывая голоса по трем участкам», — отметил Сидоренко. По его словам, сессия может быть назначена 20 декабря или позже. Она может пройти и во время пребывания Кернеса на больничном. Однако такая возможность пока не рассматривалась.

«До первой сессии мэр должен вернуться», — сказал Сидоренко.

Ранее сообщалось, что Кернес не будет принимать присягу мэра Харькова в Германии.

Фото: Instagram Геннадия Кернеса

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