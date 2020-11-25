Иск против Анатолия Кашпировского от его якобы сына дошел до РФ

Житель Борисполя Алексей Фуштей в течение нескольких лет добивается проведения ДНК-анализа, который должен доказать — отцом Алексея является ни кто иной, как психотерапевт Анатолий Кашпировский. Как сообщает Mash, парень даже подал иск против Кашпировского в Бориспольский суд, а тот переадресовал его российской Фемиде.

Тем не менее и в России найти Кашпировского не смогли (он сейчас живёт в США).

В 2019 году 27-летний Алексей озвучил свои претензии к знаменитости в ток-шоу на Первом канале, а в июне 2020 стал героем «Новых русских сенсаций» на НТВ.

По его словам, на деньги знаменитого отца он не претендует, а хочет установить с ним контакт.

Алексей Фуштей

Сейчас у психотерапевта есть один официальный сын — Сергей, а дочь Елена погибла в Канаде 2 года назад.

Напомним, в Бельгии художница Дельфин Боэль добилась проведения ДНК-экспертизы бывшего короля страны Альберта II, по итогам которой получила титул принцессы.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter