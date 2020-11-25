28.28 / 28.47 33.39 / 33.79
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Иск против Анатолия Кашпировского от его якобы сына дошел до РФ

14:08 25 ноября 2020
Иск против Анатолия Кашпировского от его якобы сына дошел до РФ

Житель Борисполя Алексей Фуштей в течение нескольких лет добивается проведения ДНК-анализа, который должен доказать — отцом Алексея является ни кто иной, как психотерапевт Анатолий Кашпировский. Как сообщает Mash, парень даже подал иск против Кашпировского в Бориспольский суд, а тот переадресовал его российской Фемиде.

Тем не менее и в России найти Кашпировского не смогли (он сейчас живёт в США).

В 2019 году 27-летний Алексей озвучил свои претензии к знаменитости в ток-шоу на Первом канале, а в июне 2020 стал героем «Новых русских сенсаций» на НТВ.

По его словам, на деньги знаменитого отца он не претендует, а хочет установить с ним контакт.

Алексей Фуштей

Сейчас у психотерапевта есть один официальный сын — Сергей, а дочь Елена погибла в Канаде 2 года назад.

Напомним, в Бельгии художница Дельфин Боэль добилась проведения ДНК-экспертизы бывшего короля страны Альберта II, по итогам которой получила титул принцессы.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

У Кернеса прокомментировали его возвращение

Денис Шмыгаль

Локдаун на новогодние праздники: Шмыгаль назвал срок решения

Айна Тымчук

Кернес может получить союзницу вместо оппонента в ОГА

кернес

Что с Кернесом: сын мэра собрал "историю болезни"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер