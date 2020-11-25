Локдаун на новогодние праздники: Шмыгаль назвал срок решения

Кабмин может ввести в Украине карантин на зимние праздники, ситуацию рассмотрят в начале декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и карантин „выходного дня“. Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости», — написал Шмыгаль

Премьер-министр отметил, что Кабмин готовится ко всем возможным сценариям, в частности, к введению карантина на зимние праздники.

Напомним, президент Зеленский рассказал о поддержке бизнеса на карантине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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