Шмыгаль сделал уточнение по поводу локдауна

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что о введении более жестких карантинных мер сейчас речи не идет.

В то же время в своем Telegram-канале он напомнил, что конец декабря и начало января является периодом новогодних праздников, а это встречи, ярмарки и тесные контакты между людьми.

«И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать», — предположил глава правительства.

Напротив, заявляет он, правительство не скрывает и говорит открыто — идет разработка плана реагирования на случай ухудшения ситуации.

Ранее Шмыгаль заявил, что решение о введении в Украине карантина на зимние праздники могут принять в начале декабря.

Напомним, 17 ноября Рада приняла постановление, в соответствии с которым вводить более одного карантинного запрета разрешается только после заблаговременного информирования граждан — то есть не позже чем за семь дней до вступления в силу решения.

Фото Кабинета Министров

503

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter