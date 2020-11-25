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Украина

Шмыгаль сделал уточнение по поводу локдауна

14:26 25 ноября 2020
Премьер Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что о введении более жестких карантинных мер сейчас речи не идет.

В то же время в своем Telegram-канале он напомнил, что конец декабря и начало января является периодом новогодних праздников, а это встречи, ярмарки и тесные контакты между людьми.

«И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать», — предположил глава правительства.

Напротив, заявляет он, правительство не скрывает и говорит открыто — идет разработка плана реагирования на случай ухудшения ситуации.

Ранее Шмыгаль заявил, что решение о введении в Украине карантина на зимние праздники могут принять в начале декабря.

Напомним, 17 ноября Рада приняла постановление, в соответствии с которым вводить более одного карантинного запрета разрешается только после заблаговременного информирования граждан — то есть не позже чем за семь дней до вступления в силу решения.

Фото Кабинета Министров

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