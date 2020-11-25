Зеленский выиграл суд у мэра Черкасс

Киевский апелляционный суд 25 ноября отказал новоизбранному мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении его апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда города Киева. Тот, напомним, 1 октября отказал Бондаренко в удовлетворении иска к президенту Украины Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Таким образом высказывания Зеленского, по мнению суда, не содержат заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений. Суд также отказался поддержать претензии истца о грубой и унизительной форме обращения президента к мэру.

Напомним, в суд Бондаренко обратился после пресс-конференции, на которой президент заявил о 19 уголовных производствах в отношении мэра Черкасс, добавив: «Я за один стол с такими бандитами не сяду».



333

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter