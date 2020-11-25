Дело об убийстве Шеремета: Хомчак заявил, что Антоненко "заслужил уважение"

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко много сделал для украинской армии и заслужил уважение. Об этом на встрече с журналистами заявил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

При этом, генерал-полковник уточнил: если Антоненко действительно виноват, то должен понести заслуженное наказание, но для этого нужны неопровержимые доказательства.

Хомчак также отметил, что в случае невиновности Антоненко, перед ним должны извиниться.

Главнокомандующий добавил, что не может оценивать качество доказательств, собранных по делу Антоненко, — для этого есть следователи.

Напомним, 21 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил арест Андрею Антоненко еще на 60 суток, до 19 декабря. Другим подозреваемым также продлены меры пресечения: медику Юлии Кузьменко продлен круглосуточный домашний, медсестре Яне Дугарь — личное обязательство. Во время заседания у здания суда произошли столкновения активистов и полиции.

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