Судьи, которые рассматривают дело о крушении в 2014 году самолета Malaysia Airlines, отклонили просьбу защиты о расследовании альтернативных сценариев причин авиакатастрофы. Об этом сообщает Reuters.

Международным расследованием, которое проводили Нидерланды, установлено, что самолет сбит российской ракетой. Поэтому правительство Нидерланды возлагает ответственность на Россию, пытающейся отрицать свою вину.

В суде заявили, что сторона защиты подает много запросов на проведение дополнительных расследований. Так, в начале ноября адвокаты одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, требовали вновь допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а затем снова исследовать все доказательства.

«У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы просить о дополнительных расследованиях. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводился без затягивания времени», — отметил судья.

Ранее сообщалось, что ГРУ России курирует распространение фейков по поводу обстоятельств крушения «Боинга» MH17.

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