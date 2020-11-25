Во Львове запустили бесплатное тестирование студентов на коронавирус

Во Львове с 25 ноября начали бесплатно тестировать на коронавирус студентов львовских вузов. Тесты делает лаборатория научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены львовского медуниверситета им. Даниила Галицкого, сообщила в Facebook Людмила Майор.

По ее информации, при подозрении на коронавирус, студент обращается в администрацию своего вуза, которая формирует списки тех, у кого нужно отобрать мазки для дальнейшего исследования.

По спискам клиника направляет мобильную бригаду для отбора мазков у студентов. После этого биоматериал доставляют в лабораторию НИИ эпидемиологии и гигиены.

Тест ПЦР готов в течение 24 часов.

Первыми мазки на анализ сдали студенты Львовской музыкальной академии.

По мнению и.о. руководителя областного лабораторного центра Минздрава Натальи Иванченко-Тимко, этот проект позволит оперативно выявлять случаи заболевания среди молодежи и своевременно прерывать цепочку распространения инфекции.

Медики планируют ежедневно обрабатывать до 100 проб биоматериалов, которые будут поступать от львовских вузов.

Напомним, на утро 25 ноября в Украине подтверждены 661 858 случаев заболевания COVID-19. За сутки зафиксировано 13882 новых случаев заражения. Во Львовской области за сутки заболели 824 человека.

Фото facebook.com/groups/chest.bilogo.xalata

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter