28.28 / 28.48 33.40 / 33.80
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Главарь боевиков «ЛНР» попиарился на мусорных баках: в сети смеются

18:21 25 ноября 2020
Контейнеры

В неподконтрольном украинскому правительству городе Луганской области Хрустальный (бывший Красный Луч) получили мусорные контейнеры, которые приобретены при личной поддержке «главы ЛНР» Леонида Пасечника. Об этом со ссылкой подконтрольные боевикам СМИ сообщает DonPress.

«Сегодня поступила первая партия контейнеров для складирования твердых бытовых отходов в количестве 30 штук, которая прибыла в „коммунальное предприятие ДЭРСУ“ Они будут размещаться на отведенных площадках города для складирования отходов», — сообщил «отдел информполитики» квазиреспублики.

«Мэр» города заявил, что при помощи «главы республики» теперь удастся решить проблему с вывозом мусора.

«Вот он, уровень пиара Леонида Пасечника», «Информационная политика „ЛНР“ — это нечто», «30 мусорных купленных контейнеров при поддержке главы «ЛНР», — такие комментарии дали жители ОРЛО в соцсети.

Напоминаем, на оккупированной части Луганщины остановил работу крупный завод.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

У Кернеса прокомментировали его возвращение

Майк Тайсон и Рой Джонс

Стали известны гонорары Тайсона и Джонса за титульный супербой

Айна Тымчук

Кернес может получить союзницу вместо оппонента в ОГА

Министр здравоохранения Максим Степанов

Степанов раскрыл вариант локдауна для Украины

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер