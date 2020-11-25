Главарь боевиков «ЛНР» попиарился на мусорных баках: в сети смеются

В неподконтрольном украинскому правительству городе Луганской области Хрустальный (бывший Красный Луч) получили мусорные контейнеры, которые приобретены при личной поддержке «главы ЛНР» Леонида Пасечника. Об этом со ссылкой подконтрольные боевикам СМИ сообщает DonPress.

«Сегодня поступила первая партия контейнеров для складирования твердых бытовых отходов в количестве 30 штук, которая прибыла в „коммунальное предприятие ДЭРСУ“ Они будут размещаться на отведенных площадках города для складирования отходов», — сообщил «отдел информполитики» квазиреспублики.

«Мэр» города заявил, что при помощи «главы республики» теперь удастся решить проблему с вывозом мусора.

«Вот он, уровень пиара Леонида Пасечника», «Информационная политика „ЛНР“ — это нечто», «30 мусорных купленных контейнеров при поддержке главы «ЛНР», — такие комментарии дали жители ОРЛО в соцсети.

Напоминаем, на оккупированной части Луганщины остановил работу крупный завод.

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