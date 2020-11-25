На новогодние праздники "Укрзалізниця" возобновляет движение поездов на популярных направлениях

«Укрзалізниця» накануне новогодних праздников восстанавливает движение ряда поездов, а также назначает дополнительные маршруты, сообщили в ведомстве.

Этими поездами пассажиры смогут путешествовать во время новогодних и рождественских праздников в популярных направлениях: Киев — Солотвино, Одесса — Львов (Ужгород) / Рахов, Ковель — Одесса, Мариуполь — Львов и Хмельницкий — Лисичанск.

Подробно с маршрутами, номерами поездов и датами отправления можно ознакомиться здесь.

Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним, недавно «Укрзалізниця» попала в скандал с VIP-вагонами. В сеть попало фото одного из них с предложением немедленно сжечь.

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