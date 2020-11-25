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Украина

Оправившемуся после избиения Балуху предстоит еще одна операция, — Сенцов

20:57 25 ноября 2020
Балух

Бывший политзаключенный Владимир Балух, избитый в начале сентября в киевском Гидропарке, готовится к новой операции. Об этом в Facebook сообщил режиссер Олег Сенцов.

По словам Сенцова, Балух проходит по 6 километров в день на пешем тренажере, а на вело — все 20, играет в шахматы.

«Чувство юмора и острота ума такие же. Выбирает путь будущей карьеры между вторым украинским космонавтом и голливудским актером», — пошутил Сенцов.

Напомним, вследствие жестокого избиения неизвестными Балух получил черепно-мозговую травму. Пострадавший был прооперирован и помещен в отделение реанимации. Он долго оставался без сознания. Тогда стало понятно, что ему потребуется длительная реабилитация.

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