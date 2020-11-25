Оправившемуся после избиения Балуху предстоит еще одна операция, — Сенцов
Бывший политзаключенный Владимир Балух, избитый в начале сентября в киевском Гидропарке, готовится к новой операции. Об этом в Facebook сообщил режиссер Олег Сенцов.
По словам Сенцова, Балух проходит по 6 километров в день на пешем тренажере, а на вело — все 20, играет в шахматы.
«Чувство юмора и острота ума такие же. Выбирает путь будущей карьеры между вторым украинским космонавтом и голливудским актером», — пошутил Сенцов.
Напомним, вследствие жестокого избиения неизвестными Балух получил черепно-мозговую травму. Пострадавший был прооперирован и помещен в отделение реанимации. Он долго оставался без сознания. Тогда стало понятно, что ему потребуется длительная реабилитация.59
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