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Украина

В ОБСЕ признали, что переговоры по Донбассу зашли в тупик

23:13 25 ноября 2020
представитель ОБСЕ

Переговоры по созданию мирного плана по Донбассу на заседании ТКГ 25 ноября не продвинулись. Стороны не смогли достигнуть прогресса в вопросе создания мирного плана по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении главы миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау, которая призвала участников переговоров проявить готовность к компромиссам.

Спикер ТКГ Алексей Арестович, подводя итоги сегодняшнего заседания, отметил, в частности, поведение посредников от ОБСЕ.

По его мнению, представители Миссии всегда демонстрировали уравновешенное и трезвое поведение, но на сегодняшнем заседании было явно предвзятое отношение к украинской делегации.

«Сегодня — прямые признаки предвзятого отношения к нашей стороне, относительно чего мы заявили решительный протест, который, думаю, будет оформлен и заявлен и документально», — написал Арестович.

Спикер не исключает, что в ближайшее время Кремль попытается обвинить Украину в невыполнении «Минска» и выходе из Минских соглашений.

Напомним, журналист Сергей Гармаш назвал сегодняшнее заседание очень жестким, уточнив, что россияне «достали даже очень терпеливого и дипломатичного Кравчука».

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