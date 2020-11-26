В Украине крупную политсилу впервые лишили государственного финансирования: что произошло

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение остановить государственное финансирование партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, представшей недавно в изменившемся облике перед избирателями.

Причиной стали нарушения в финансовом отчете политической силы, говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда Киева, где «Батькивщина» обжалует решение НАПК, передает Интерфакс.

Партия просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о финансовом отчете и отменить приказ о прекращении госфинансирования.

В то же время в движении «Честно» сообщили со ссылкой на заключение НАПК, что в отчете «Батькивщины» за первый квартал 2020 обнаружили сразу несколько нарушений.

Они касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, а именно:

отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;

отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО «Финейт» на 45 тыс. гривен;

подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей (касается сумской и киевской областных организаций);

по донорам киевской городской организации и кировоградской областной организации обнаружили несоответствие их дохода и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017 — 2020 годах;

договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета. Речь идет о деньгах, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию.

Решение об остановке финансирования «Батькивщины» — первое подобное решение, когда партия в ответ сама не отказалась от финансирования, как это сделали «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как известно, законодательство предусматривает, что если отчет партии оформили с грубыми нарушения, или внесли в него ложные сведения, НАПК может остановить государственное финансирование партии. Восстановить его могут, когда политсила устранит неточности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правая рука избранного президента Джо Байдена Майкл Карпентер ретвитнул статью из Washington Post о затормозившихся украинских реформах. В статье, в частности, говорилось о том, что пророссийские олигархи в Украине сейчас сильны, как никогда с 2014 года. И украинцам нужно самим настоятельно задуматься о курсе страны, о лицах во власти и о государственных институтах

Фото: pravda.com.ua

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