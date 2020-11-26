За каждый километр заплатим кровью: Хомчак оценил потери при силовом возвращении оккупированного Донбасса

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, заявивший накануне об уважении к подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко считает, что в случае силового освобождения оккупированного Донбасса человеческие потери украинской армии будут исчисляться трех-четырехзначными цифрами за продвижение на 3−5 километров вглубь территорий противника.

Свое мнение он высказал на встрече с журналистами, передает НВ.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — заявил генерал-полковник.

По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.

«Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», — пояснил он. Кроме того, по словам Хомчака, нельзя будет применять артиллерию, потому что ВСУ везде подошли вплотную к населенным пунктам.

Во-вторых, могут быть серьезные жертвы среди военных.

В-третьих, Россия возьмет количеством.

«Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия», — пояснил главком ВСУ.

Хомчак также подчеркнул, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения по Донецкой и Луганской областям будут «сливаться» на «ту сторону».

«Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», — подчеркнул он. По его мнению, поэтому надо тщательно просчитывать такие вещи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хомчак рассказал о возвращении государству излишней жилой площади.

Фото: bbc.com/ukrainian

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