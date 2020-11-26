Устроили гетто: жители "ДНР" шокированы решением российских пограничников

26 ноября в донецких местных пабликах появилось сообщение с пометкой «важная информация»: «Въезд с территории РФ в „ДНР“ разрешен только при наличии прописки на территории „ДНР“. Граждане, въезжающие в „ДНР“ из РФ и имеющие прописку на подконтрольной территории Украины, пересекают границу „ДНР“ только с разрешения Межведомственного оперативного штаба. Как через КПВВ „Еленовка“, так и через КПП „Успенка“, „Мариновка“. При отсутствии разрешения на пересечение границы „ДНР“ граждане с пропиской на подконтрольной территории Украины пересечь границу не смогут».

Читайте также: Хуже, чем в КНДР: дончане высмеяли очередной «указ» Пушилина

Вот как отреагировали люди на новость.

«Доброе утро, гетто».

«А почему россияне не могут попасть к родственникам?»

«Когда этот ужас закончится? Людям не въехать, ни выехать. Никогда. Только вместе с «ДНР».

«Пожалуйста, люди планеты Земля. Помогите нам в Донецке. Избавьте нас от российско-бандитской оккупации. Здесь идет тихий геноцид населения и полное уничтожение социальной инфраструктуры. Когда русские оккупанты уйдут из города, тут будет пусто и чисто, как на кладбище. Делайте уже что-нибудь».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жители оккупированного Донецка жестко отреагировали на жуткие фотографии «кладбища поездов» в иловайском депо.

850

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter