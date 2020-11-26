В Украине новый ковидный антирекорд — 15 331 случай за сутки
В Украине новый антирекорд — за минувшие сутки еще у 15 331 человека подтвердили заражение коронавирусом.
По информации главы Минздрава Максима Степанова, 25 ноября 1955 человек госпитализировали, 9617 пациентов выздоровели. Летальных случаев — 225.
Среди новых заболевших 659 детей и 606 медработников.
По данным Минздрава, за стуки в Украине сделали 76911 тестов, в том числе, методом ПЦР — 49323, методом ИФА — 27588.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
С начала пандемии в Украине заболели 677 189 человек. 317 395 заразившихся уже выздоровели. В 11717 случаях наступил летальный исход.
Напомним, ранее украинские власти грозились при таких показателях объявить полный локдаун. Затем появилась информация, что жесткие меры введут при 30 тысячах больных в сутки.315
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