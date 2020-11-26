28.29 / 28.51 33.48 / 33.90
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине новый ковидный антирекорд — 15 331 случай за сутки

8:30 26 ноября 2020
люди

В Украине новый антирекорд — за минувшие сутки еще у 15 331 человека подтвердили заражение коронавирусом.

По информации главы Минздрава Максима Степанова, 25 ноября 1955 человек госпитализировали, 9617 пациентов выздоровели. Летальных случаев — 225.

Среди новых заболевших 659 детей и 606 медработников.

По данным Минздрава, за стуки в Украине сделали 76911 тестов, в том числе, методом ПЦР — 49323, методом ИФА — 27588.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

С начала пандемии в Украине заболели 677 189 человек. 317 395 заразившихся уже выздоровели. В 11717 случаях наступил летальный исход.

Напомним, ранее украинские власти грозились при таких показателях объявить полный локдаун. Затем появилась информация, что жесткие меры введут при 30 тысячах больных в сутки.

315

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Айна Тымчук

Кернес может получить союзницу вместо оппонента в ОГА

Большая пирамида в долине Гизы

"До смешного просто": ученый разгадал тайну строительства пирамид Египта

Премьер Денис Шмыгаль

Шмыгаль сделал уточнение по поводу локдауна

граница «ДНР» и России

Устроили гетто: жители "ДНР" шокированы решением российских пограничников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер