Глава «Нафтогаза» оказался кошатником

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев оказался любителем животных. Рыжий кот Ральф, похоже, чувствует себя хозяином в квартире Коболева. Видео и фото со своим любимцем чиновник публикует на страницах Facebook.

В частности, на днях появился ролик, в котором рыжик породы Мейнкун пытается открыть дверцу холодильника.

«Ночной ритуальный танец „Умоляю вас, откройтесь, волшебные дверцы холодильника“. Выполняется исключительно при наличии зрителя. PS. С „припевом“», — так Коболев прокомментировал видео.

А на этом фото Ральф уже после ужина.

«Сейчас он очень громко облизывает пустые миски от еды и время от времени с грустью смотрит на меня», — пишет Коболев.

Отвечая на вопрос журналиста Виктора Трегубова, почему их коты очень похожи, чиновник пишет, что мы все живем в матрице.

Чувствуется, что глава «Нафтагаза» отдыхает, играя со своим котом. Он признает, что на карантине смог увидеть то, на что не хватает времени в обычной жизни.

Видео снято 9 октября.

«Всем хорошей пятницы и замечательных выходных. И будьте здоровы! Главный герой видео — Мейнкун Ральф, 6 месяцев. И так — ему это полезно», — подписал ролик Коболев.

Мейнкун, Мэйнская енотовая — порода кошек, родом из штата Мэн в США, где они жили на свободе и хорошо приспособились к неблагоприятным погодным условиям. Это крупнейшая порода — самцы весят до 8,2 кг, самки — до 5,4 кг.

Напомним, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, чьи заоблачные гонорары вызывают возмущение у украинцев, неоднократно заявлял СМИ, что его труд оценивается справедливо наблюдательным советом компании на рыночных основаниях.

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