Глава «Нафтогаза» оказался кошатником
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев оказался любителем животных. Рыжий кот Ральф, похоже, чувствует себя хозяином в квартире Коболева. Видео и фото со своим любимцем чиновник публикует на страницах Facebook.
В частности, на днях появился ролик, в котором рыжик породы Мейнкун пытается открыть дверцу холодильника.
«Ночной ритуальный танец „Умоляю вас, откройтесь, волшебные дверцы холодильника“. Выполняется исключительно при наличии зрителя. PS. С „припевом“», — так Коболев прокомментировал видео.
А на этом фото Ральф уже после ужина.
«Сейчас он очень громко облизывает пустые миски от еды и время от времени с грустью смотрит на меня», — пишет Коболев.
Отвечая на вопрос журналиста Виктора Трегубова, почему их коты очень похожи, чиновник пишет, что мы все живем в матрице.
Чувствуется, что глава «Нафтагаза» отдыхает, играя со своим котом. Он признает, что на карантине смог увидеть то, на что не хватает времени в обычной жизни.
Видео снято 9 октября.
«Всем хорошей пятницы и замечательных выходных. И будьте здоровы! Главный герой видео — Мейнкун Ральф, 6 месяцев. И так — ему это полезно», — подписал ролик Коболев.
Мейнкун, Мэйнская енотовая — порода кошек, родом из штата Мэн в США, где они жили на свободе и хорошо приспособились к неблагоприятным погодным условиям. Это крупнейшая порода — самцы весят до 8,2 кг, самки — до 5,4 кг.
Напомним, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, чьи заоблачные гонорары вызывают возмущение у украинцев, неоднократно заявлял СМИ, что его труд оценивается справедливо наблюдательным советом компании на рыночных основаниях.232
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