Разумков рассказал о своей непрекращающейся болезни и серьезной проблеме в Раде

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, уже две недели находящийся на самоизоляции из-за коронавируса, заявил о «фактической остановке антикоррупционной реформы» из-за резонансного решения Конституционного суда и том, что в парламенте этот вопрос все еще не решили.

«Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, созданная парламентом, провела уже пять заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них — возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации», — пишет Разумков на своей страничке в соцсетях и выражает надежду на то, что Рада «пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права».

Также, по его словам, парламентарии ждут от правительства проект бюджета на 2021 год, на принятие которого «времени не так много».

Что же касается болезни, то Дмитрий Разумков сообщил, что чувствует себя значительно лучше, но результат теста все еще позитивный. «Вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе», — отметил он и выразил надежду на то, что сможет вернутся к полноценной работе после выходных.

«Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но я надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину», — подчеркнул спикер.

Напомним, что Конституционный суд 27 октября принял скандальное решение, отменив наказание за незаконное обогащение и «свернув» полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Фото Дмитрия Разумкова из соцсетей.

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