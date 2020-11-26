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Украина

Кернес получил от врачей разрешение «ехать»

9:49 26 ноября 2020
Кернес

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, который продолжает лечение в берлинской клинике, вернется в родной город до 20 декабря — до первой сессии горсовета. Об этом заявил его сын Даниил Привалов, передает «Страна».

«Мы планируем, что отец вернется в Харьков до 20 декабря. У меня нет ни капли сомнений в этом. У нас есть еще почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдет», — цитирует издание слова Привалова.

По словам Даниила, реабилитация после болезни занимает много времени. Но Геннадий Кернес чувствует себя хорошо, разговаривает. Улучшение состояния есть, но полное выздоровление — это вопрос времени.

«Врачи пытаются снизить объем его коммуникаций ради скорейшего выздоровления. Но он сам уже проявляет инициативу и периодически выходит на связь с близкими людьми», — уточнил Привалов.

Он также отметил, что победу на выборах харьковский мэр воспринял с радостью. Но расстроился, что набрал маловато процентов голосов. Ранее социология показывала под 80 процентов. Ситуация изменилась за два месяца из-за болезни мэра.

Напомним, еще один сын харьковского градоначальника Родион Гайсинский на своей странице в Instagram создал раздел для новостей об отце. В хронику вошли все материалы за последние два месяца о пребывании Кернеса в берлинской клинике «Шарите».

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