Украинцам упростили банковские операции

С 1 декабря 2020 года украинцы смогут осуществлять кассовые операции в банках, используя цифровой паспорт.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметивший, что новые правила утвердил Национальный банк Украины.

«Банковские услуги становятся еще более удобными. Можно открывать счет онлайн с „Дією“, пользоваться шеррингом — делиться цифровой копией документа. С 1 декабря станет доступна верификация и идентификация личности по электронному паспорту для осуществления кассовых операций в банке. Пользуйтесь электронной ID-картой или биометрическим паспортом для выезда за рубеж», — пишет вице-премьер на своей страничке в соцсетях.

А вот такое разъяснение дает НБУ: «При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении „Дія“. Упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных (относительно подлинности и платежности) банкнот и монет национальной валюты и сомнительных банкнот иностранной валюты. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и / или адрес электронной почты)».

Ранее в НБУ предупредили Верховную Раду, что в случае утверждения правительственного законопроект об антикоррупционной политике без правок, в Украине может быть ликвидировано понятие банковской тайны.

Речь идет о положении, которым предлагается создать единый реестр счетов физических и юридических лиц, а также реестр индивидуальных банковских сейфов, и сделать его открытым для правоохранительных и контролирующих органов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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