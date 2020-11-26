28.31 / 28.52 33.50 / 33.94
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинцам упростили банковские операции

9:55 26 ноября 2020
НБУ

С 1 декабря 2020 года украинцы смогут осуществлять кассовые операции в банках, используя цифровой паспорт.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметивший, что новые правила утвердил Национальный банк Украины.

«Банковские услуги становятся еще более удобными. Можно открывать счет онлайн с „Дією“, пользоваться шеррингом — делиться цифровой копией документа. С 1 декабря станет доступна верификация и идентификация личности по электронному паспорту для осуществления кассовых операций в банке. Пользуйтесь электронной ID-картой или биометрическим паспортом для выезда за рубеж», — пишет вице-премьер на своей страничке в соцсетях.

А вот такое разъяснение дает НБУ: «При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении „Дія“. Упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных (относительно подлинности и платежности) банкнот и монет национальной валюты и сомнительных банкнот иностранной валюты. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и / или адрес электронной почты)».

Ранее в НБУ предупредили Верховную Раду, что в случае утверждения правительственного законопроект об антикоррупционной политике без правок, в Украине может быть ликвидировано понятие банковской тайны.

Речь идет о положении, которым предлагается создать единый реестр счетов физических и юридических лиц, а также реестр индивидуальных банковских сейфов, и сделать его открытым для правоохранительных и контролирующих органов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

565

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пистолет

Забрасывание картошкой и стрельба в ответ – что случилось на Оболони в Киеве

Геннадий Кернес

У Кернеса прокомментировали его возвращение

граница «ДНР» и России

Устроили гетто: жители "ДНР" шокированы решением российских пограничников

Премьер Денис Шмыгаль

Шмыгаль сделал уточнение по поводу локдауна

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер