«Закон «О Голодоморе...» Мороз испортил, выбросив оттуда слова об украинской нации», — Василенко

Более десяти миллионов человек — такова очень примерная оценка человеческих потерь Украины только от одного из Голодоморов, 1932−1933 годов: почти четыре миллиона погибших от голода (по другим оценкам, более семи миллионов) и более шести миллионов нерожденных. Шестнадцать лет назад Украина официально признала этот Голодомор геноцидом украинского народа. Причем наша страна стала не первой, кто это сделал: ранее соответствующие документы и заявления были приняты Ватиканом, Эстонией, Литвой, Польшей, Венгрией и Грузией. С тех пор десятки государств и международных организаций признали Большой голод преступлением геноцида или же заявили об осуждении его как преступления против человечества. Многие страны сочувствуют, но по разным причинам официальных решений не принимают. Однако есть государство, считающее такую оценку угрозой для себя. Десять лет назад агенты его влияния в Верховной Раде Украины даже зарегистрировали законопроект, изымавший всякие упоминания о геноциде из Закона «О Голодоморе…» После того, как «в противовес» был зарегистрирован законопроект, возлагавший вину за организацию голода на Компартию, оба проекта сняли с рассмотрения. Но до сих пор труды украинских и других ученых о Голодоморе это государство считает экстремистскими и запрещает к распространению на своей территории. Чем память о совершенном против украинской нации преступлении опасна для путинской России, «ФАКТАМ» рассказал автор Закона «О Голодоморе…», автор историко-правовой экспертизы в судебном процессе против организаторов Голодомора, профессор Владимир Василенко, чья книга «Голодомор 1932—1933 годов в Украине как преступление геноцида: правовая оценка» также запрещена в России.

«Кремлевское руководство знает, что разные трактовки Голодомора раскалывают украинское общество»

— Россия упорно отрицает Голодомор как преступление, как геноцид украинской нации, ссылаясь на то, что люди разных национальностей просто умирали от неурожая. Указания на широкую географию голода игнорируют. Основные регионы, где Голодомор был самым страшным, — это Украина, Северный Кавказ (с этнически украинским Малиновым клином), Поволжье (с Желтым клином), Западная Сибирь и Северный Казахстан (с Серым клином). Только дальневосточный Зеленый клин (Закитайщину) эта беда не так затронула. Кремль, откуда шло управление процессами на местах, с его нынешними имперско-православно-большевистскими скрепами, понять можно. Но почему многие страны мира не желают признавать Голодомор геноцидом? Даже Израиль, который помнит Катастрофу, и Армения с ее памятью о Великом злодеянии.

— Отношение России к Голодомору — показательный пример войны против исторической памяти украинцев. Ведь наиболее жесткие и системные меры были предприняты коммунистическим режимом против украинской нации как таковой, — считает Владимир Василенко. — Отрицая антиукраинскую и геноцидную природу Голодомора, пропагандисты и представители российского политикума, даже если соглашаются с искусственно созданными его причинами, утверждают, что Сталин уничтожал только украинских крестьян, а не украинскую нацию как таковую. Подобные аргументы не выдерживают критики, поскольку в то время большинство украинцев были крестьянами, а большая часть крестьян в СССР была украинцами.

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Кстати, Закон «О Голодоморе…» Мороз испортил (Александр Мороз на момент принятия закона был спикером Верховной Рады. — Авт.), потому что в моей редакции было именно о геноциде украинской нации, а он слово «нации» выкинул и вставил «народ». Потому что у него была тогда «золотая акция» в парламенте. (Без голосов руководимых Морозом социалистов первая попытка принять внесенный президентом Виктором Ющенко закон не удалась, а социалисты проголосовали за него лишь после предложенных ими правок. — Авт.) И он же выбросил из тела закона положения, которые предусматривали уголовное наказание за публичное отрицание Голодомора как преступления геноцида.

Стремление Украины к независимости представляло угрозу для существования коммунистической империи. Кремлевские имперские шовинисты организовали Голодомор с целью ослабить возможность нации к организации движения за независимую государственность Украины. До, после и во время Голодомора фактически были уничтожены ведущие слои украинской элиты, которые могли возглавить национальное освободительное движение и реализовать стремление украинской нации к государственной независимости, что неминуемо вело к разрушению империи.

Теперь о признании Голодомора. Признавать какое-то историческое событие, которое имело место на территории другой страны, или не признавать — это внутреннее дело каждого государства. Мне, например, и каждому украинцу должно быть всё равно, признаёт это кто-то или не признаёт.

Число государств, признающих Голодомор геноцидом, постепенно растет — и это позитивная тенденция. Широкое международное признание Голодомора — дело времени. А пока в центре внимания и приоритетом должно быть достижение тотального признания факта этого преступления украинским обществом. Сегодня, по соцопросам, более 80 процентов украинцев признают Голодомор преступлением геноцида. Нам важно, чтобы Голодомор как преступление коммунистического режима против украинской нации признавали сто процентов украинцев. Сто процентов евреев признают, что имел место Холокост. Евреям наплевать, признают его другие государства или нет. И именно это стопроцентное признание («внутри» нации. - Авт.) не в последнюю очередь стало важным фактором его широкого международного признания.

Украинское общество должно понимать, какое колоссальное преступление было совершено против украинской нации и Украины коммунистическим режимом, насколько большими были наши потери, как это затормозило наше развитие. Понимать, что будь Украина независимым демократическим государством, миллионы ее граждан не были бы убиты голодом, спланированным в Кремле. Понимать всю опасность любой антиукраинской политики, совершается ли она другим государством, его агентами или «полезными идиотами» в нашей стране. Такое понимание — это очень важный фактор единения нации, восстановления ее исторической памяти, солидарного восприятия всеми членами общества трагедии, постигшей Украину.

Сегодня приоритетные усилия власти должны быть сосредоточены на том, чтобы все граждане Украины осознали причины, природу и масштабы колоссальных негативных последствий этого преступления для развития Украины. Ясно, что кремлевское руководство знает, как разные трактовки Голодомора раскалывают украинское общество. В этом — истоки истерического невосприятия и отрицания факта геноцидного характера Голодомора.

«Виктор Янукович под аплодисменты российской делегации заявил в ПАСЕ, что Голодомор геноцидом не был»

— Кроме законодательного признания Голодомора геноцидом, в отношении его организаторов — руководства Компартии, СССР, УССР — велось и уголовное дело. Результатом его стало признание Голодомора геноцидом в судебном порядке. Но дело было возбуждено против отдельных лиц и его закрыли в связи со смертью обвиняемых. Не правильнее ли было бы расследовать и роль партии, государственных органов, таких как ОГПУ, НКВД, как это сделали по НСДАП и немецким партийным и государственным формированиям и органам в Нюрнберге?

— Уголовное дело возбуждается против конкретных людей. Поэтому юридически это правильно было сделано, иначе нельзя было. Кстати, вопрос о признании Голодомора преступлением против украинской нации ставился еще до восстановления независимости Украины. В 1991 году семья Маняк-Коваленко издала сборник, там были и документы, и воспоминания людей, которые пострадали от Голодомора. Была создана украинская ассоциация исследователей Голодомора (ее возглавил Левко Лукьяненко), которая еще в 1990-х годах требовала от прокуратуры возбудить уголовное дело. Тогда это не сделали.

Принятие же в 2006 году закона о Голодоморе как геноциде дало правовое основание для возбуждения уголовного дела. Но Ющенко настаивал на том, что в первую очередь нужно добиваться международного признания Голодомора, а не расследования внутри Украины и убеждения украинского общества, что это преступление геноцида. Понимаете, такое потребительское отношение: пусть кто-то за нас сделает, признает, а мы будем этим пользоваться.

Мне тогда Васюник (замглавы Секретариата президента, впоследствии — вице-премьер. — Авт.) даже предлагал от имени Ющенко: «Давай мы назначим тебя послом по особым поручениям, чтобы организовать кампанию за границей о признании, будешь ездить по столицам государств и убеждать руководство других стран о необходимости признания Голодомора геноцидом». Я отказался, сказал, что я в такие игры не играю, это авантюра, ничего из международного признания не выйдет. Потому что главное — это признание его таким в Украине, в основе которого будет решение суда.

Уголовное дело всё же было возбуждено. Не без борьбы, потому что прокуратура саботировала организацию расследования. Ющенко мог как президент добиться, чтобы это расследование началось еще в 2006 году, но оно началось только в мае 2009 года. В последний момент на себя взял инициативу глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, воспользовавшись тем, что расследование преступлений против человечества, включая преступления геноцида, входит в компетенцию СБУ. В основе расследования СБУ и потом суда была та методология доказательства наличия преступления, которую я разработал и изложил в своих материалах, опубликованных в 2008 году.

Времени для проведения более детального следствия было мало. (Следствие и суд стремились завершить до президентских выборов в январе 2010 года. Выигравший их Виктор Янукович вскоре под аплодисменты российской делегации заявил в ПАСЕ, что Голодомор геноцидом не был. — Авт.) Хотя даже в таких условиях дело составило 203 тома. После досудебного расследования Апелляционный суд Киева принял решение, подтвердившее выводы следствия, что Голодомор — это преступление геноцида, и определил, кто были его организаторы. В ходе следствия установлено, что идеологической основой преступления стала коммунистическая доктрина и отношение советской коммунистической империи к украинской нации. Было установлено, что тому режиму нужно было уничтожить украинскую нацию.

Фото в заголовке из открытых источников

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