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Украина

«Как можно быстрее. На 3-4 недели»: Аваков потребовал полный локдаун

12:58 26 ноября 2020
карантин

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине радикального локдауна. С таким же призывом к властям обратилась врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

По мнению Авакова, ограничения нужно вводить как можно быстрее и сроком не менее трех недель.

«Лично я считаю, что необходимо вводить локдаун как можно скорее, на 3−4 недели, при этом не прятаться за политическими лозунгами или удобными формулировками. Потому что речь идет о риске для здоровья украинцев», — сказал министр.

Глава МВД отметил, что как только будут обработаны детали и механизмы системы компенсации, которую озвучил президент, надо ввести жесткий карантин, чтобы избежать ситуации, когда ежедневно умирает более 200 человек.

Аваков добавил, что эпидемиологическая ситуация по всей стране примерно одинаковая, поэтому не нужно опираться на карантинные зоны.

По его мнению, локдаун необходим во всех областях.

«Мы не можем ждать, пока рухнет медицинская система и должны остановить эту цепь распространения болезни. Для меня одинаково катастрофическая ситуация, как с заполнением больниц на 90 процентов, так и на 70 процентов», — уточнил Аваков.

Напомним, ранее украинские власти грозились ввести жесткий карантин при показателях 15−20 тысяч заболевших за сутки. Затем появилась информация, что локдаун введут при 30 тысячах больных в сутки. На сегодня в Украине COVID-19 заразились почти 700 тысяч человек. За минувшие сутки установлен новый ковидный антирекорд — 15 331 случай.

Фото sud.ua

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