Рождественский пост 2020: что можно есть

В субботу, 28 ноября, у христиан восточного обряда начнется 40-дневный Рождественский пост. Заговляться перед этим постом полагается накануне, в день памяти апостола Филиппа, 27 ноября, но в нынешнем году это пятница, тоже постный день. Так что последний раз в 2020-м есть мясные и молочные блюда верующие будут в четверг, 26 ноября. Зимний пост, который называется в народе Пилипiвкой, не такой строгий, как Великий, перед Пасхой. Следует отказаться от продуктов животного происхождения, а рыбу и нерыбные продукты моря употреблять можно. Наши предки также считали этот пост веселым, поскольку на него приходится много праздников и памятных дней.

В Украине всегда с радостью встречали Рождественский пост. Заканчивался самый долгий в году мясоед — период без многодневных постов. Насытившись, люди легко переходили с мясных блюд на овощные, рыбные, крупяные. В старину в рацион включали также несколько видов растительного масла (подсолнечное, конопляное, льняное), по субботам и воскресеньям выпивали немного красного вина.

Постный стол В течение 40 дней не употребляют мяса, сливочного масла и других молочных продуктов, а также яиц. В понедельник, среду и пятницу уставом запрещаются рыба, вино и подсолнечное масло и дозволяется растительная пища (сухоядение). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно употреблять пищу с растительным маслом. По субботам и воскресеньям, в великие праздники, например, на Введение в храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), в храмовые торжества и в дни великих святых, приходящиеся на вторник или четверг, готовят блюда из рыбы. Если же праздник выпал на среду или пятницу, то рыбу не едят. В такие дни разрешаются горячая пища с растительным маслом и вино. По уставу пост становится более строгим со 2 января. До Сочельника, 6 января, даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Послабление в посте делается для воинов, путешественников, беременных и кормящих женщин, малышей, пожилых и больных людей. Им позволяется употреблять молочные продукты и яйца. Также перед постом следует взять благословение у духовника. Священники подчеркивают, что нужно учитывать свои силы, состояние здоровья, не впадать в крайности. «Некоторые постятся водой и сухарями, но так можно нанести вред здоровью, — говорят священнослужители. — Другие готовят большое количество постных блюд, а переедание — тоже грех. Пища служит, чтобы подкрепляться, а не объедаться».

Чего нельзя делать

Постовые ограничения касаются не только пищи, но и развлечений — посещения театров, концертов, других увеселительных мероприятий.

Следует избегать дурных мыслей, ссор, конфликтов.

В старину украинцы в пост одевались скромно. Так, девушки не носили сережек и ярких лент, а замужние женщины не надевали сорочек с красной вышивкой и ярких платков.

Что можно делать

В течение сорока дней верующие стараются чаще посещать церковь, исповедуются и причащаются, а также направляют свои силы на заботу о ближних. «Нагодуй голодних, напої спраглих, відвідай хворих, пожалій змучених, утіш немічних і тих, хто плаче, будь милосердний…» — такими словами святого Иоанна Златоуста наставляют священники прихожан.

Традиции Рождественского поста

Накануне поста, в день апостола Филиппа, согласно старинной традиции, полагается проводить большой мясоед. Наши предки готовили вкусный и сытный ужин из нескольких мясных блюд. Приглашали гостей: родственников, кумовьев, соседей. Кроме того, к столу обязательно звали сирот и вдов погибших воинов. Их щедро угощали, стараясь выразить таким образом свою благодарность защитникам и позаботиться об обездоленных. Провожая гостей, хозяева еще и дарили деткам мелкие деньги и складывали сумку с постными продуктами: крупой, мукой, сухофруктами и растительным маслом. Также в этот вечер носили гостинцы одиноким старикам: щоб усi мали, чим Христа зустрiти.

Парни и девчата на Филиппа устраивала вечорницi, до ночи пели, играли, веселились. Договаривались о проведении репетиций рождественских представлений — вертепов. Предстояло распределить роли, выучить новые колядки, смастерить костюмы… На все — 40 дней.

В старину пост начинался с посещения утренней церковной службы, после которой верующие молились об упокоении душ умерших родственников, друзей, воинов. Сегодня в этот день в храмах правят панихиду, на которой поминают жертв Голодоморов в Украине. По традиции, принесенные на панихиду продукты раздают нуждающимся людям.

Погодные приметы

Если в день Филиппа на деревьях иней, значит, в следующем году будет хороший урожай овса.

Перед постом хмурый день или идет снег — будет дождливым май

Фото Pixabay

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