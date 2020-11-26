У Порошенко поиздевались над Лещенко после «железнодорожного» вопроса

Член наблюдательного совета «Укрзалізниці» Сергей Лещенко, не смог ответить на несколько вопросов, касающихся железнодорожного транспорта. В связи с этим нардеп «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко потроллил его в своем Telegram-канале.

Гончаренко назвал свой пост «Миниатюра: железнодорожник Сергей Лещенко пришел на интервью», он сделан по мотивам этого фрагмента:

— Какая ширина украинской колии?

— Ширина колии рост Владимира Зеленского минус 20 сантиметров. Но я вымеряю ширину колии очень просто: ширина талии Владимира Александровича, умноженная на его доброту.

— Из какого материала делают железную дорогу? (Сергей, в вопросе есть подсказка)

— Почему вы меня так жестко валите? Железная дорога такая же твердая, как характер Владимира Александровича.

— Сергей, как вы относитесь к Владимиру Зеленскому?

— Вот с этого и нужно было начинать. Смотрите, первое — Владимир Александрович лучший президент в мире. Второе — если вы не согласны, смотрите первое. Ну и третье, Порошенко я не поддерживал никогда. Даже попав в Раду по спискам Блока Петра Порошенко, я внутренне был в оппозиции к нему. Однажды он проходил мимо, и я так на него посмотрел, что он все понял.



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