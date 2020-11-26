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Украина

Сын Кернеса после долгой паузы опубликовал фото из Берлина

14:15 26 ноября 2020
Родион Гайсинский

Сын харьковского градоначальника Родион Гайсинский, который в соцсети публикует новости о Геннадии Кернесе, показал в Instagram свежее фото из Берлина.

До этого фото Родион публиковал свои снимки 32 недели назад.

Подписчикам симпатичного парня снимок понравился. Они интересуются, кто фотограф, сумевший уловить взгляд Родиона. Гайсинского зовут домой в Харьков.

Напомним, Родион Гайсинский — сын жены Геннадия Кернеса Оксаны Гайсинской. Он с матерью находится в Берлине, где в клинике «Шарите» лечится Геннадий Кернес.

Как сообщали «ФАКТЫ», другой сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов рассказал СМИ, что отец чувствует себя уже намного лучше. Хотя врачи и дали ему «добро» на возвращение в Украину, пока что ограничивают коммуникации пациента для того, чтобы быстрее проходила реабилитация.

Фото Instagram/rodiong

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