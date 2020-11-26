Жену Зеленского поймали на нарушении ПДД

Елена Зеленская, супруга президента Украина, ездит по Киеву со скоростью более 100 километров в час. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Опубликовано видео с данными фиксации скорости.

«Жена Зеленского передвигается по Киеву с ветерком, разгоняясь до скорости более 100 километров в час на бронированном „Мерсе“. Ее сопровождает с десяток телохранителей», — говорится в сообщении.

При этом ограничение скорости по Киеву, согласно ПДД, составляет 50 км/ч.

Ранее сообщалось, что Елену Зеленскую раскритиковали из-за наряда на официальном мероприятии — она надела брючный костюм очень свободного кроя на встречу с послом Аргентины. Напомним, Зеленская уже становилась объектом критики за желтое платье во время официального визита в Японию.

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