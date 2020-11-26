У Зеленского собрались уволить Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов может лишиться своей должности до конца 2020 года. Об этом «Украинской правде» сообщил информированный источник в окружении президента Зеленского, близкий к работе Минздрава.

«Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, например, дает поручения о доставке кислорода на области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении», — цитирует издание слова источника.

Сообщается, что Степанов якобы готовится к отставке, но пока непонятно, кого можно назначить новым руководителем Минздрава. В связи с пандемией любой назначенный не сможет стать хорошим министром.

По информации источника, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко продвигает на должность министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Напомним, в свое время Ляшко хотел занять кресло мэра Киева. Он часто выступает на брифингах. Иногда его информация о действиях министерства отличается от информации Степанова.

Как сообщали «ФАКТЫ», медицинское сообщество выступает против смены руководства Минздрава.

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