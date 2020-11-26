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Украина

Срочный запрос от Зеленского получили в Венецианской комиссии

14:37 26 ноября 2020
Зеленский

В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) подтвердили получение запроса президента Украины Владимира Зеленского, который просил дать оценку решению Конституционного Суда от 27 октября 2020 года, которым фактически была приостановлена антикоррупционная реформа.

О получении запроса «Укринформу» сообщили в управлении коммуникаций Совета Европы. В то же время отмечается, что о сроках подготовки выводов о ситуации в Украине пока что ничего не известно.

Напомним, что Зеленский просил Венецианскую комиссию дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду «крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса».

Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламентская рабочая группа по урегулированию ситуации, сложившейся после резонансного решения КСУ, провела пять заседаний и согласовала ряд ключевых позиций, в том числе, о возвращении уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

Фото с сайта президента Украины.

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