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Украина

Андрей Богдан получил ответ Кремля на свой призыв к Путину

14:53 26 ноября 2020
Андрей Богдан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана к Путину уйти с Донбасса («сделать шаг назад»). Вопрос Пескову на пресс-мероприятии в Москве задал собкор УНИАН в РФ Роман Цымбалюк.

«Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперёд — надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства», — ответил Песков.

Андрей Богдан в интервью российской журналистке Ксении Собчак так обратился к Путину: «Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира, всего населения, всех людей это будет поступок сильного. Это будет как раз победа. К переподписанию минских соглашений».

Напоминаем, Богдан охарактеризовал Медведчука, как «вечного политика».

Фото: Офис президента

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