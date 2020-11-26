Какая погода ждет украинцев в последние дни осени и в начале зимы



По словам директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, зима 2020−2021 годов может запомниться резкими имениями погодных условий и температурой выше нормы. Более того, как сообщали ранее в том же Украинском гидрометцентре, зимние месяцы будут по-настоящему аномальными.

Каким окажется конец осени и действительно ли предстоит теплая зима? С этими вопросами «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

В пятницу, 27 ноября, ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Черниговской области температура воздуха — плюс 2−4 градуса, а в Николаевской области воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В субботу, 28 ноября, практически по всей стране возможны дожди (кроме южных регионов, а также Луганской и Донецкой областей, где будет сухо и солнечно). В западных и северных областях будут дожди с мокрым снегом, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных регионах — 2−4 градуса тепла, а в южных — до плюс 10 градусов.

В воскресенье, 29 ноября, в большинстве областей Украины ожидается дождь со снегом, сухо и пасмурно будет на востоке и юге страны. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на севере 3−5 градусов с плюсом, на юге до 10 градусов тепла.

В понедельник, 30 ноября, мокрый снег возможен местами в северных и центральных областях, на остальной территории Украины будет пасмурная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. В западных регионах днем температура опустится до нуля, а в южных областях похолодает до 6−8 градусов тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, в в конце ноября температура снизится.

— Похолодание будет не критическим. Минусовая температура будет наблюдаться по ночам, изредка, — говорит Владимир Деркач. — Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом. После этого температура повысится, временами возможны небольшие осадки. Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха. А вот в День святого Николая, 19 декабря, ночью температура может существенно упасть. Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что, по его подсчетам, морозы в Украине возможны 28−29 ноября. Кроме того, по словам синоптика, в декабре в Украине ожидается два периода сильных морозов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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