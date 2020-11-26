Коронавирус в Украине: у Зеленского назвали важнейшую «проблему, которую пропустили»

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко признал, что в Украине своевременно не занялись обеспечением кислородом койко-мест для больных с COVID-19. Об этом он сказал в интервью изданию «ГОРДОН».

«Я согласен, что это проблема, которую мы пропустили. Нужно было этим заниматься в первую очередь. Сейчас наверстываем упущенное. Думаю, у нас это получится», — признал Тимошенко и заявил, что в ОП он лично курирует этот вопрос.

По его словам, в ноябре ситуация с подключением коек к кислороду значительно улучшилась.

«У нас есть задача, думаю, мы ее выполним, до 20 декабря обеспечить 80% коек кислородом. Сейчас этот показатель практически 50%, и мы его увеличиваем», — отметил заместитель главы Офиса президента.

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Фото: pixabay.com

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