28.33 / 28.53 33.52 / 33.94
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Мы уже срываемся в пике. Ждать нельзя. Локдаун нужен сейчас", — иммунолог

18:43 26 ноября 2020
карантин

Украине нужен локдаун не под Новый год, а уже сейчас, поскольку стационары больниц переполнены, нагрузка на медицинскую систему чрезмерная, больных COVID-19 попросту некуда класть. Такое мнение в комментарии «Гордон» высказал инфекционист Федор Лапий, доцент Национальной медицинской академии последипломного образования.

Лапий согласен, что карантин выходного дня в нынешней ситуации бесполезен, а нужен локдаун «хотя бы на две-три недели».

«Это нужно не для того, чтобы побороть COVID-19, а для стабилизации количества больных, чтобы система здравоохранения не сорвалась в пике… Госпитализировать пациентов уже некуда… Нужно решать вопросы с кислородом, концентраторами и медработниками», — объяснил врач.

«Если откладывать до новогодних праздников, ситуация не улучшится. Она будет только ухудшаться. До праздников целый месяц, а мы уже срываемся в пике. Ждать нельзя. Локдаун нужен сейчас», — настаивает Лапий.

«Если мы ничего не сделаем, то через две-три недели будем думать: как же классно было при 15 тыс. заболевших», — добавил инфекционист.

Напомним, в Украине обсуждается вопрос о введении локдауна. Пока нет единства, сколько должны длиться чрезвычайные меры — звучали варианты от одной до четырех недель. Было предложено ввести локдаун ближе к Новому году.

Фото pixabay.com

280

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
граница «ДНР» и России

Устроили гетто: жители "ДНР" шокированы решением российских пограничников

Андрей Богдан

Андрей Богдан получил ответ Кремля на свой призыв к Путину

Премьер Денис Шмыгаль

Шмыгаль сделал уточнение по поводу локдауна

Кернес

Кернес получил от врачей разрешение «ехать»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер