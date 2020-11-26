"Мы уже срываемся в пике. Ждать нельзя. Локдаун нужен сейчас", — иммунолог

Украине нужен локдаун не под Новый год, а уже сейчас, поскольку стационары больниц переполнены, нагрузка на медицинскую систему чрезмерная, больных COVID-19 попросту некуда класть. Такое мнение в комментарии «Гордон» высказал инфекционист Федор Лапий, доцент Национальной медицинской академии последипломного образования.

Лапий согласен, что карантин выходного дня в нынешней ситуации бесполезен, а нужен локдаун «хотя бы на две-три недели».

«Это нужно не для того, чтобы побороть COVID-19, а для стабилизации количества больных, чтобы система здравоохранения не сорвалась в пике… Госпитализировать пациентов уже некуда… Нужно решать вопросы с кислородом, концентраторами и медработниками», — объяснил врач.

«Если откладывать до новогодних праздников, ситуация не улучшится. Она будет только ухудшаться. До праздников целый месяц, а мы уже срываемся в пике. Ждать нельзя. Локдаун нужен сейчас», — настаивает Лапий.

«Если мы ничего не сделаем, то через две-три недели будем думать: как же классно было при 15 тыс. заболевших», — добавил инфекционист.

Напомним, в Украине обсуждается вопрос о введении локдауна. Пока нет единства, сколько должны длиться чрезвычайные меры — звучали варианты от одной до четырех недель. Было предложено ввести локдаун ближе к Новому году.

Фото pixabay.com

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