Степанов заявил, что оснований для локдауна в Украине нет

Во врачебном сообществе нет единого мнения, нужен ли Украине локдаун. Если инфекционист Федор Лапий уверен, что жесткие меры нужны, причем немедленно, то министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире «Украина 24», что пока стране не нужно очередное ужесточение карантина.

По мнению Степанова, койко-мест в больницах пока что хватает. «Заполнено 50% коек в больницах в целом по стране. В некоторых регионах более 60% (Черниговская область). Оснований вводить локдаун завтра, потому что не выдержит медицинская система, у нас нет», — убежден Степанов.

Министр назвал новые ориентиры для локдауна — более 75% заполненных коек и 25−30 тыс. новых заболевших в сутки.

Выступая в эфире 112 Украина, Степанов уточнил, что на подготовку к локдауну украинцам дадут до 10 дней. Говоря о заблаговременном предупреждении, министр пообещал, что такое обязательно будет. «Думаю, за неделю, за 10 дней это точно надо делать», — заявил он.

Напомним, за последние сутки в Украине заболели COVID-19 еще 15 тысяч человек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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